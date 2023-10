Si fuera por el gobierno, ya se hubiera dado carpetazo, asegura oposición

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Si fuera por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se habría dado carpetazo al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Norma Rural "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, Guerrero, en 2014, pero son sus padres quienes mantienen la investigación abierta y la esperanza de saber qué les pasó, señalaron legisladores de la oposición en la Cámara de Diputados durante la conmemoración de nueve años de dicho acontecimiento.

La diputada Yesenia Galarza (PAN) lamentó que después de nueva años, las autoridades aún no puedan o quieran decir claramente la verdad de lo ocurrido, y se continúe con la versión del sexenio pasado."Queda en evidencia la incapacidad de un gobierno que le ha quedado grande el país. Si fuera por el gobierno, ya hubieran dado carpetazo y cerrado el tema, y así con todos los desaparecidos. Los padres mantienen la esperanza de saber qué pasó con sus hijos", señaló en tribuna.Por su parte, el diputado Manuel Vázquez (Morena), sobreviviente de Ayotzinapa, afirmó que la oposición lo denosta por participar en Morena, y a quienes sobrevivieron, y defendió la investigación realizada por el gobierno federal."Nos dicen ahora que somos supuestos sobrevivientes. Piensa que porque nos invitaron a participar en Morena nos van a callar la boca. La diferencia entre su gobierno y el nuestro es que a quienes se manifiesten hoy, no les van a mandar a los policías a reprimirlos. Falta mucho por hacer, pero se descontextualiza", dijo.La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) afirmó que el gobierno uso la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como bandera política, pero no ha resuelto ese crimen, y las desapariciones siguen en el país."El Palacio Nacional se ha convertido en un fuerte donde nada se ve y todo se ignora. Somos millones de mexicanos que exigimos justicia y que se deje de encubrir a criminales. Fue el Estado y sigue siendo el Estado", dijo.El diputado Braulio López (MC) lamentó que a nueve años de que se cometió dicho delito, no haya justicia para los familiares de los estudiantes, ni reparación para las víctimas."A nueve años no hay justicia ni reparación. La nueva narrativa no cuenta con los documentos solicitados de los padres de los 43 estudiantes, y se criminaliza a los estudiantes una vez más, aduciendo que eran parte de la delincuencia organizada", comentó.El diputado Joaquín Sánchez (PVEM) refirió que es importante que haya reparación y se garantice la no repetición. "Exigimos para las víctimas verdad y justicia, y para los responsables, ni perdón ni olvido", expresó.La diputada Estefanía Vargas (PRI) aseguró que el 35% del territorio mexicano es controlado por el crimen organizado y se presentan cuatro secuestros en promedio diario, por lo que es "momento de ponerle un alto a los criminales"."México vive una guerra de violencia y de muerte, una guerra en la que los malos van ganando. ¿Hasta cuándo el gobierno va a reconocer que su estrategia de "Abrazos no balazos" falló?", lamentó.