Si gobierno tiene elementos contra García Luna que proceda, pide diputada federal

La diputada federal del PAN, Adriana Dávila, demandó que si el gobierno tiene elementos para proceder en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, ya no tiene pretexto para no investigarlo y en su caso, sancionarlo. Antes decían que estaba un gobierno "que tapaba todo. Ahora se supone que este gobierno ya no es tapadera, pues tendría que empezar los procedimientos de carácter legal", advirtió Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

La semana pasada volvió a salir el debate respecto a si el ex presidente Felipe Calderón -quien tuvo a García Luna en su gabinete- estaba al tanto o no de sus presuntos vínculos directos con el crimen organizado.

Este jueves EL UNIVERSAL dio a conocer que durante esa administración se presentaron 12 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y el ex director de la PFP, Javier Herrera Valles, sí informó al ex mandatario sobre irregularidades, pero nada procedió. Consultada al respecto, la diputada del PAN indicó que hoy la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, si tiene elementos puede proceder.

"El gobierno federal, si tiene elementos suficientes para abrir carpetas de investigación aquí en la ciudad, tiene que hacerlo. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene que incidir y por supuesto que hoy ya no hay un pretexto de que no se puede atender porque -dicen ellos- estábamos en un gobierno que tapaba todo. Ahora se supone que este gobierno ya no es tapadera pues tendría que empezar los procedimientos de carácter legal". La diputada aseveró que la presidencia dice "nada por encima de la ley (pues) entonces queremos que se haga a través de la ley, que sean ellos los que establezcan estos mecanismos y que asuman el papel que significa ser un operador de la política pública y concretamente en este caso de la procuración e impartición de la justicia. "Que ellos asuman, que revisen y si hay denuncias o que las hagan y las apliquen y consideren de manera formal a y través de los mecanismos que para eso la ley ha dado a través de las reformas que se han hecho en este país", retó.