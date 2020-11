"Sí habrá desfile el 20 de noviembre", afirma AMLO

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabezará la celebración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana el próximo 20 de noviembre, con una parada militar en el Monumento a la Revolución, donde el titular de la dependencia, general Luis Cresencio Sandoval, pronunciará el discurso oficial en nombre del gobierno de la República.

Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que será un acto con muy pocas personas para evitar contagios de Covid-19.

"El 20 de noviembre va a ser un acto también con muy poca gente. Más que nada es una parada militar de las Fuerzas Armadas que surgen del movimiento revolucionario y es también un reconocimiento al apoyo que hemos recibido de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional", explicó.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que será un desfile muy simbólico, con muy poca participación de elementos, mientras que por la tarde, con las medidas de sana distancia, en el Campo Marte de la Ciudad de México se llevará a cabo la ceremonia de entrega de apoyos económicos a 900 deportistas y se van a entregar los Premios Nacionales del Deporte.

"Se les va a entregar un recurso para que no dependan de lo que se les pueda entregar mes con mes de las dependencias, sino que ya tengan para un año, cuando menos, o sea que por sí mismos administren su dinero y de manera responsable lo utilicen para que puedan seguir entrenando y formándose", dijo.

Frenaaa, en problemas. El presidente López Obrador aseguró qué hay diferencias y problemas en el interior del Frente Nacional anti-Andrés Manuel López Obrador (Frenaaa), por eso una parte comenzó a retirarse del plantón que instalaron en la plancha del Zócalo capitalino.

Consideró que estas divisiones se deben a que no persiguen, en su opinión, una causa justa.

"Si el propósito es que me vaya, ya hay un mecanismo: vienen elecciones, ya se están reuniendo todos en contra nuestra; luego en 2022 hay un proceso de revocación de mandato. Hay una vía pacífica y democrática, si la gente dice que me vaya, en democracia el pueblo pone y el pueblo quita", reiteró.

En tono irónico, López Obrador señaló: "Ojalá resuelvan sus diferencias, que sigan adelante, luchando. Esto es así: inicia uno un movimiento, empieza uno a caminar, se cae uno, hay que levantarse, seguir caminando; se vuelve uno a caer, hay que volverse a levantar, hasta triunfar".

Señaló que su gobierno respetó la libre manifestación y evitó la represión contra el campamento de sus opositores instalado en la plancha del Zócalo capitalino por casi dos meses.

"Lo que sí les puedo decir es que se les garantizó la libre manifestación de sus ideas y si deciden quedarse va a ser lo mismo, y siempre se va a respetar el derecho que tienen de manifestarse, el derecho a disentir".

Presume que conoce todo el país. Al señalar que no está cansado al frente de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay mexicano como él que conozca todos los municipios del país por sus giras de trabajo y sus recorridos como opositor.

"Tengo esa dicha enorme. No quiero que se vaya a malinterpretar y ofrezco disculpas, pero no hay un mexicano, ya no hablemos de los políticos, un mexicano que conozca todas las cabeceras municipales, todos los municipios del país como el actual presidente de México", aseveró el Primer Mandatario.

Destacó que los presidentes más trabajadores y buenos que ha tenido México son Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas.