Si hay persecución no tengo nada que hacer en Morena: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal Ávila aclaró que en este momento no busca una candidatura independiente ni por partidos políticos de oposición, que tampoco pretende salirse del movimiento, pero advirtió que su límite es la dignidad y "si el trato es de persecución, de descalificación, por supuesto que nada tengo que hacer en Morena".

"Por dignidad -expresó en una entrevista en el Senado-, no puedes mantenerte en un lugar donde se te acosa o se te persigue".

Dijo que el partido debería ofrecer a quienes aspiran a la Presidencia de la República reglas claras y equitativas, pero no lo son, "porque el país está plagado de propaganda ilegal, con promoción personalizada, sobre todo de la candidata y del Secretario de Gobernación".