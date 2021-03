Sí hay secuelas en el post-Covid; "es un huracán" que pasa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mejoran y se encuentran fuera de peligro - tras dar positivo a Covid-19- el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pero les recomendó que esperen para reintegrarse a sus actividades públicas porque "sí hay secuelas en el post Covid"

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal comparó al coronavirus como" "un huracán" que afecta al cuerpo.

"Los tres están bien, vamos a decir fuera de peligro, ya en recuperación en la etapa final, desde luego todavía no llevan más de 10 días, creo que el general el martes, mañana o pasado cumpliría 15 días, posteriormente el almirante Ojeda, y luego Hugo, celebro que estén bien. Les mandamos un abrazo solidario", expresó.

"Les recomendaría que se esperen porque sí existe lo del post Covid. A mí cuando me dio el infarto pensé que el estrés era una exquisitez pequeña burguesa, pero no, sí existe el estrés. Entonces lo mismo puedo decir, sí existe el post Covid, el cuerpo tarda en recuperarse porque es un huracán que pasa, aunque ya no se tenga el virus", aclaró.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que no tiene información si a los tres funcionarios se les aplicó el mismo tratamiento antiviral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" al que fue sometido.

"Yo pienso que sí, aunque cada quien decidió", agregó.