"Sí hubo intento de Golpe de Estado, pero en 2006", señala Calderón

El exmandatario Felipe Calderón afirmó que sí hubo un intento de Golpe de Estado, en alusión a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue en 2006, y se refirió al cierre de reforma tras las elecciones presidenciales.

"Cerraron las principales avenidas de la Cd de México, bloquearon con cadenas el Congreso, y agredieron a congresistas para provocar un vacío constitucional y forzar el nombramiento de un presidente interino, pero fallaron", escribió Calderón.

Ayer domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la transformación que encabeza cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad que no permitirá otro golpe de Estado.

"Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país", describió.

--No hay nada que temer, 4T va bien, aclara AMLO

Este lunes, descartó que en México existan condiciones para un golpe de Estado, al referirse a las recientes declaraciones del general Carlos Gaytán Ochoa, que habló de una "polarización de la sociedad".

"Que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado", dijo el mandatario en su conferencia de prensa.

"Qué equivocados están los conservadores y sus halcones. Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a (el presidente Francisco) Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara", escribió ayer domingo en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, manifestó que aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones con el asesinato de Madero en 1913, la transformación que encabeza "cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado".

Este lunes, López Obrador expresó que sus mensajes respondían también a las declaraciones del general Gaytán Ochoa, quien el pasado 22 de octubre cuestionó las decisiones del Ejecutivo y habló de una polarización de la sociedad.

El gobierno federal actual cuenta con la mayoría ciudadana, la cual se expresa por la justicia y es amante de la legalidad y la paz, y no permitirá otro golpe de Estado como el que sucedió con Francisco I. Madero, reafirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego del debate que se desató por el tuit que publicó en su cuenta de Twitter el fin de semana, el Presidente expuso que en política la indefinición suele ser funesta, por lo que se debe tener mucha claridad, "por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado".

--Mexicanos no queremos un golpe de Estado, pero sí un golpe de timón: PAN

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, manifestó ayer que las expresiones del presidente López Obrador, en el sentido de que la mayoría que lo respalda no permitiría un golpe de Estado en México son para distraer de errores en materia económica y de seguridad.

"Los mexicanos no queremos un golpe de Estado, pero sí un golpe de timón", escribió el panista en su cuenta de Twitter.

"Hoy, Día de Muertos, el presidente inventa fantasmas para asustar y distraer a la gente".

Este lunes, el expresidente Calderón retomó los dichos e hizo alusión a las manifestaciones en Paseo de la Reforma que encabezó López Obrador tras las elecciones de 2006, cuando el ahora mandatario acusó fraude electoral.