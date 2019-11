"Si la gente no quiere el Tren, no se hará"

Felipe Carrillo Puerto, QR.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la gente de la Península de Yucatán no quiere el Tren Maya, no lo construirá.

Por ello, dijo, le solicitó a Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, que antes de diciembre, cuando está previsto que se lance la licitación del proyecto, se consulte pueblo por pueblo por donde pasará el tren.

Durante un encuentro con el pueblo maya peninsular y población indígena migrante en la cancha de basquetbol del Parque Domos, López Obrador advirtió que no le gustaría que por mezquindades de "la oposición chueca y latosa" quede inconcluso el Tren Maya, que traerá desarrollo económico y empleos.

"No quisiera, se los digo con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra (...) Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa".

Acompañado por el gobernador Carlos Joaquín González y representes de pueblos mayas, López Obrador reconoció que tiene que actuar de manera precavida, porque "los conservadores son cosita" y no quiere que se frene la obra y se tire el dinero del pueblo.

Ahí un grupo de mujeres hornearon y regalaron a López Obrador un pastel con el mensaje: "Felicidades, Señor Presidente", debido a que este miércoles es el cumpleaños 63 del político tabasqueño.

Por otra parte, en Carrillo Puerto, López Obrador se comprometió a intervenir para que el exgobernador Mario Villanueva, preso por "lavado" de dinero y adoración delictuosa, obtenga su libertad.

"Nosotros, como Poder Ejecutivo, ya habíamos hecho las gestiones para liberarlo; sin embargo, en la fiscalía presentaron un amparo para retorno, pero vamos a seguir con la gestión. Es mi compromiso que va a quedar en libertad", aseguró.