Si la pandemia estuviese fuera de control se los diría. Hay muchísimo dinero para hacerle frente: AMLO

Al afirmar que no está angustiado por el avance del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó a la población que "no debemos paralizarnos", debido a que el gobierno federal está llevando a cabo una estrategia para que no afecte o afecte en lo mínimo la pandemia y aseguró que el país cuenta con reservas y "muchísimo" dinero para hacer frente a esta situación.

En un video difundido en sus redes sociales poco antes de despegar en un vuelo comercial a Oaxaca, el titular del Ejecutivo federal señaló que a pesar de que este fin de semana estará de gira por esa entidad, todos los días informará sobre la situación de esta pandemia.

"¿Por qué tengo que seguir trabajando? Porque debemos continuar con los cambios, con la transformación del país, no debemos paralizarnos, si estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus o que nos afecte lo menos posible, sobretodo que no sufra la gente, que salvemos vidas, todo eso lo tenemos contemplado.

"Y al mismo tiempo tenemos que evitar alarmismo, amarillismo, porque hay gente muy irresponsable, sobretodo por estos que se dedicaban a robar y ahora ya no pueden".

López Obrador afirmó que no le mentirá a la sociedad mexicana y estará informando constantemente, "todo el día voy a estarles informando por este medio".

Indicó que parte de su estrategia para hacer frente al coronavirus es proteger a los adultos mayores, el sector de la población más vulnerable "y ya ordené, como ustedes saben, que se adelanten los pagos de pensiones para los adultos mayores que son la población más vulnerable y que debemos de cuidar más".

"Más de 8 millones de adultos mayores van a recibir cuatro meses para que reciban ese dinero y estén en sus casas, no se expongan y que todos cuidemos a los más débiles, que cuidemos a los adultos mayores".

Afirmó que no está angustiado por esta pandemia "y si estuviese fuera de control, también se los diría porque yo siempre hablo con la verdad, pero no es así; estoy tranquilo, hay gobernabilidad, tenemos reservas, muchísimo dinero, porque hemos administrado bien, porque hay finanzas públicas sanas, porque no hay corrupción y porque no hay gastos superfluos, innecesarios".

"Entonces vamos a salir adelante, no convine adelantar vísperas, porque sino nos desgastamos. En el béisbol cuando se está en práctica se dice 'guarda, guarda', es decir si vas a tener un juego no te desgastes, hay etapas; estamos tranquilos, les mando un abrazo", concluyó.