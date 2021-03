"Si las mujeres mueren, es por algo", dice profesor de la UNAM que incita a torturar feministas

Un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que el Gobierno debería detener y torturar a las mujeres feministas que participan en las pintas y destrozos a monumentos para saber "quién les paga".

Se trata del profesor Genaro Castro Flores, de la Facultad de Contaduría y Administración, quien se encontraba impartiendo clase en línea cuando comentó su postura respecto a las manifestaciones feministas y los feminicidios.

Por ello, algunos estudiantes grabaron las declaraciones del académico, en las que apuntó que las feministas debían ser encarceladas y torturadas para "conocer sus verdaderas intenciones".

"Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarró una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?", comentó Castro Flores a sus alumnos.

Además, el maestro agregó que las mujeres no son asesinadas "sin ninguna razón", sino porque "andan en malos pasos".

"Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita. Eso no. ´El que anda mal termina mal´", recalcó.

El video fue difundido originalmente en la red social de TikTok y ya cuenta con más de 21 mil 200 reproducciones, ha sido compartido más de dos mil 500 veces y lo han comentado, tan sólo en el perfil original, más de 650 personas.

Poco después, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM emitió un comunicado en el que informó que el profesor fue separado de su cargo desde la mañana del 9 de marzo, ya que sus expresiones "vulneran los principios y los valores universitarios".

"La Facultad de Contaduría y Administración manifiesta su rechazo a los comentarios emitidos por el profesor Genaro Castro Flores y de los cuales se tuvo conocimiento por redes sociales la noche del 8 de marzo [...] Como consecuencia de lo anterior, y como medida urgente de protección, el 9 de marzo por la mañana, el profesor fue separado del grupo", se lee en el comunicado de la UNAM.

La Facultad agregó que brindará acompañamiento legal a las y los estudiantes que se consideren vulnerados sus derechos.





CADA 2 HORAS Y 29 MINUTOS HAY UN FEMINICIDIO EN MÉXICO

En los primeros siete meses de 2020 las fiscalías del país han iniciado 2 mil 223 carpetas de investigación por asesinatos de mujeres, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las estimaciones más recientes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que en México se cometen 10.5 asesinatos de mujeres al día, es decir, cada dos horas y 29 minutos una de ellas es asesinada.

El SESNSP reportó 549 hasta julio del 2020, mientras que en los primeros siete meses del 219 fueron

519.

Las entidades que contabilizaron más feminicidios fueron el Estado de México, con 80; Veracruz, donde fueron 52; 41 en la Ciudad de México; Nuevo León registró 39 y Puebla, 38.

Los homicidios dolosos de mujeres también incrementaron, de acuerdo con el SESNSP, de enero hasta el 31 de julio se iniciaron en todo el país mil 674 investigaciones por dicho delito, en el mismo periodo de 2019 fueron mil 634.

Los estados con más casos fueron Guanajuato, con 276; el Estado de México, con 153; Chihuahua, con 152; en Baja California fueron 142, mientras que en Michoacán 137 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso.

De enero a julio de 2019 el SESNSP había registrado mil 734 delitos de violencia de género excluyendo los ligados a la violencia familiar, y en julio de ese año sumaron 236.