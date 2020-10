Si mantengo sana distancia, no es necesario el cubrebocas: AMLO

A pesar de que destacó la postura del titular de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, de no quitarse el cubrebocas en su comparecencia en el Senado para poner el ejemplo y evitar contagios de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se guarda la sana distancia no hace falta ponerse el cubrebocas.

"Es buena su recomendación (de Esteban Moctezuma), nada más que si guarda uno la sana distancia no hace falta, eso es lo que me han dicho a mí los especialistas, los expertos. Entonces yo me ajusto a eso y soy respetuoso de la opinión de cada quien". En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que cuando viaja en avión para realizar giras de trabajo por el interior del país se pone el cubrebocas y mantiene sana distancia.

"Cuando yo viajo, voy en el avión, me pongo el cubrebocas, pero como trato de mantener sana distancia, pues me cuido, y es muy importante que nos cuidemos porque depende mucho de nosotros, depende mucho de la conciencia que tomemos sobre la higiene, sobre lo que comemos, sobre la sana distancia, y hemos aprendido, que no se nos olvide".

En Palacio Nacional, el mandatario exhortó a la población a cuidarse uno mismo sin necesidad de medidas coercitivas, pues recordó que, a diferencia de otros países, en México no se impusieron toques de queda. "No esperar a que nos ordenen, nosotros optamos por convencer, no por imponer nada, no hubo toque de queda, no es obligatorio, es que cada quien se cuide y así lo ha venido haciendo la gente, porque pues todos somos mayores de edad y somos responsables", aseguró.