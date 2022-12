Si me cuestionan todos los días, ¿por qué no a un MP o un juez?: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que todos los servidores públicos deben ser sometidos al escrutinio público y si al Presidente de la República se le cuestiona todos los días, "¿Por qué no a un ministerio público o a un juez?".

En su última conferencia mañanera de este año en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su gobierno está luchando para purificar la vida pública, para que no haya injusticia, y dijo que para eso existen sus conferencias matutinas.

"Estamos luchando para purificar la vida pública, que no haya injusticia, y por eso esta tribuna, este diálogo circular, que ayuda mucho porque antes imagínense si estos casos se ventilaban, no se daba a conocer nada, entonces eso pues fomentaban la impunidad.

"La prepotencia se sentían absolutos, omnímodos, todos poderosos; las autoridades, ahora no, todos estamos expuestos y nos sometemos al escrutinio público.

"Si al Presidente lo cuestionan todos los días, un día sí y el otro también. ¿Por qué no a un ministerio público?, ¿Por qué no a un juez? ¿Por qué no a otra autoridad?", cuestionó.