Si no cumplen se van, dice Segob

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) arrancó este lunes una serie de mesas de diálogo con colectivos de búsqueda de personas, con el fin de fortalecer la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En la reunión se acordó que el gobierno no permitirá omisiones o corrupción en la cadena de funcionarios que atiendan los casos.

En la primera reunión de al menos seis que se tienen contempladas en abril, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió ante integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco a dar un ultimátum a los funcionarios que “no se comprometan” con la atención prioritaria a los casos de desaparición.

“Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta.

“Escuchamos las quejas de que a veces [funcionarios] son indolentes ante el dolor y eso es lo único que no podemos permitir, que maltraten a las víctimas. Entonces, se va a poner remedio si eso no se cambia, eso no se justifica. Sí, es un ultimátum”, dijo en entrevista.

En la primera Mesa de Diálogo Búsqueda que organizó la Secretaría de Gobernación participaron al menos 33 personas integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes encontraron en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán.