Si no entiendes qué piensa el país, renuncia pide Taibo II a Delgado

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, retó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a que sí no entiende cómo piensa el partido, que mejor renuncie.

En el marco de sesión extraordinaria de Consejo Nacional de Morena, el también consejero nacional del partido, señaló a Mario Delgado como alguien que no entiende al instituto político, por lo cual, entonces, no debe estar al frente.

"Mario si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca, súmate a lo que puedes hacer y en algunas veces lo has hecho muy bien, defendiendo la contra reforma energética", expresó Taibo II.

De acuerdo con fuentes de Morena, Paco Ignacio subrayó que se debe volver a dar transparencia al Comité Ejecutivo Nacional y a la toma de decisiones que se realiza en ese instituto político.

"Volvamos a dar transparencia a la toma de decisiones sobre candidatos y candidaturas, volvamos a darle transparencia a la esencia de esto, estamos aquí para servir al pueblo", mencionó.

La sesión extraordinaria se llevó a cabo este fin de semana de manera virtual, con la imposición de la dirigencia de dos minutos por participación.