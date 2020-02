Si no hacen nada, será necesario intervención internacional, dicen los LeBarón

México tiene el índice más alto en personas desaparecidas, pornografía infantil, feminicidios y ahora, infanticidios, denunciaron Adrián y Bryan LeBarón, por lo que la ciudadanía tiene que despertar y exigir se detengan estos hechos violentos.

A su llegada al aeropuerto de Tampico, los LeBarón aseguraron que si el Gobierno no hace nada al respecto, será necesario intervención internacional y eso, provocará que se deje de visitar México.

Ambos, participan en los trabajos de búsqueda de restos humanos que desde hace dos días, se ejecutan en Altamira, Tamaulipas.

Aseguraron, que Julián LeBarón no pudo acudir al llamado de los colectivos Voz y Dignidad y Milynali Red, debido a que ha recibido amenazas de muerte por lo que decidió permanecer en Estados Unidos.

Manifestaron que tan sólo el colectivo Milynali Red, ha logrado recolectar 40 kilos de restos óseos detectados en la zona sur del estado de Tamaulipas, donde están trabajando desde hace dos años.

"Cada día se pone peor la situación, tenemos 9 mil desparecidos tan sólo en 2019, ahora se habla que en México es el que produce más pornografía infantil. Nosotros tenemos que despertar y exigir que pare esto, si nosotros como mexicanos no damos el primer paso, el mundo va a reaccionar y nos vamos a quedar atrás. Necesitamos rescatar esa sangre revolucionaria que tenemos como mexicanos y luchar por el cambio", afirmó Bryan LeBarón.

Indicó que aún tienen esperanza de que el asesinato de nueve de sus familiares en La Mora, Sonora, sea resuelto pues aunque México se cuenta con un 98 por ciento de impunidad, la intervención de Estados Unidos en este caso, ayudó para que se tomaran diversas líneas de investigación.

"En el caso de mi primo Benjamín al que mataron hace 10 años, aún no hay detenidos. El FBI no puede con todo, tenemos que exigir, que el Gobierno haga su trabajo. A nosotros nos dicen vende patrias, nos estamos pudriendo y nos llaman así. La movilización es clave, sino demostramos al Gobierno que estamos casados, esto no va a cambiar".

Manifestaron que esperan encontrar restos humanos en las zonas donde estarán realizando las búsquedas a fin de que termine la pesadilla de algunas familias que tienen personas desaparecidas.

"Estas desapariciones están destruyendo a las familias, se habla de que en la última década existen más de 60 mil desparecidos en México, es toda una ciudad y esas familias están viviendo el terror, queremos ayudar a estas familias".

Adrián LeBarón aseguró, que a pesar del paso del tiempo, el miedo, es lo que los hace seguir visitando ciudades con altos índices de desaparecidos.

"No es un miedo que nos acobarda, es un miedo que nos envalentona. Estoy aquí porque quiero que el mundo sepa que estoy preocupado, nos interesa un cambio en México. Hay familias que denuncian y luego 'reculan' (sic) por miedo, a mi me da para adelante el miedo, no para atrás".

Bryan destacó que su esposa y sus hijos, tienen miedo, pero lo apoyan.

"Si nosotros que tenemos algo de seguridad no levantamos la voz, no hacemos algo, quién lo va a hacer. De que hay miedo, lo hay, yo no gano nada con estar aquí, estoy perdiendo días de trabajo pero me importa México".

Destacaron que el paro nacional de mujeres, es importantísimo, por lo que apoyan totalmente este movimiento.

"Tenemos que proteger a las mujeres y los niños, para mí es increíble lo que hizo el cuerpo estudiantil en Puebla, es importante que se hagan ver a nivel internacional. Las mujeres tienen un gran poder y si se unen, harán un mejor país".