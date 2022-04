"Si no me quieren, por qué no van a votar en contra": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "kafkiano" el que los opositores a la consulta de revocación de mandato se manifestaran este domingo para llamar a la población a que no participe en este ejercicio, pero quieren que siga en la Presidencia.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador llamó a quienes participaron en esta manifestación como "aspirantes a fifís".

"Yo soy partidario de que todos hablen, de que se garantice la libertad de expresión, como ayer, que salieron a manifestarse quienes no están a favor de la revocación. O, no, quienes no están —es que está complicado— a favor de que se lleve a cabo la revocación, porque lo que no quieren es que yo me vaya, fíjense, los opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no participen. Es como kafkiano porque si no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra?

"Ayer salieron a decir que no se participara y fue muy interesante, porque son sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación, que ese es el fondo; y no necesariamente son fifís, son como aspirantes a fifís, pero son bastantes, no los que salieron ayer, sino los que tienen ese pensamiento aspiracionista", dijo el Presidente.