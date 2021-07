"Si no quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en el regreso a clases presencial para niños de educación básica el 30 de agosto. Sin embargo, dijo que si no quieren que sus hijos vayan a la escuela, que no los manden.

"Vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza, se abren las escuelas, se regresa a clases. No quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden", dijo AMLO.

El regreso a clases presenciales no es obligatorio, es voluntario, pero sí se necesita porque "tenemos que reponer lo perdido", dijo.

Esta semana, EL UNIVERSAL publicó una encuesta en la que la gente dio su opinión sobre el regreso a clases, que se tiene previsto para el 30 de agosto para iniciar el ciclo escolar 2021-2022.

En su conferencia matutina, conocida como "La Mañanera" que hoy se realiza desde Sinaloa, el Presidente de México dijo que aún se analiza la vacunación a niños. "Estamos viendo recomendaciones internacionales para menores de edad en la pandemia porque los laboratorios están presionando y ellos quisieran tercera, cuarta y quinta dosis".

En algunos países como en Estados Unidos, los niños de 12 años han sido vacunados con Pfizer. Sin embargo, los laboratorios aún hacen estudios sobre la vacunación en menores de edad.

Apenas esta semana, el mismo AMLO reveló que su hijo Jesús Ernesto, de 14 años, se contagió de coronavirus.

Jesús Ernesto, de 14 años, es uno de los 52,816 menores de edad que se contagiaron de Covid-19 de abril del 2020 a junio de 2021 en México. Además, 569 niños fallecieron por el Covid-19 según el último informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Los niños han padecido no sólo la enfermedad. La pandemia de coronavirus ha dejado una estela de dolor y muerte. La situación cobra dimensiones más graves cuando los niños pierden a uno o dos de sus padres o tutores. México, de acuerdo con un estudio publicado por la revista "The Lancet", es el país con más menores huérfanos debido a la pandemia.