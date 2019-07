Si protestas campesinas no son legítimas, la gente las rechazará: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó hoy el respeto a las anunciadas manifestaciones de organizaciones campesinas, pero les recomendó tomar en cuenta que, si no defienden causas justas, generarán el rechazo de la población.

"Adelante con todas las manifestaciones, no va a haber represión. La recomendación es que no estén pensando que es el tiempo de antes, ya la gente tiene conciencia y esas manifestaciones en vez de ganar simpatías, si no hay causas justas, lo que recogen es rechazo", expresó.

En su conferencia de prensa matutina, reiteró que su gobierno está apoyando "como nunca antes" a los productores del campo que fueron abandonados desde hace sexenios, y que los inconformes son los líderes de organizaciones porque cambió el método de distribución de fertilizantes y recursos.

"No se entrega a las organizaciones porque no llegaba el apoyo, o no llegaba completo, llegaba con 'moche' o 'piquete de ojo'. Eso ya no va a continuar, ahora el apoyo es directo al productor y beneficiario. Con justicia se le está dando a quienes no se les ayudaba, no se les entregaban los apoyos a los pobres", señaló.

"El subsidio al campo, limitado, se le entregaba a los de arriba, a los que tenían influencia, agarradera, capacidad de presión, y a los más humildes no les tocaba nada, si acaso despensas, frijol con gorgojo en vísperas de las elecciones cuando necesitaban los votos", agregó el mandatario.

López Obrador pidió a los campesinos y a los ciudadanos en general "que no se confundan y no se dejen manipular, porque se está apoyando a los productores campesinos con muchos recursos".

Reafirmó que "las inconformidades básicamente son por eso. Era el colmo, se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones no gubernamentales. Se quedaba mucho dinero en intermediación o por actos de corrupción".

Dijo que había "líderes con sus camionetas de lujo, cinto piteado, sombrero texano, camisa de marca... Por eso hay inconformidad, nosotros no vamos a cambiar, se acabó el 'moche'. El apoyo va a ser directo y si hay problemas como bloqueos o inconformidades o protestas, no vamos a ceder en nada".

"No es de que 'te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo siempre y cuando nos entregues toneladas de fertilizante'. Ahórrense el tiempo, ya eso no se acepta", advirtió.

El mandatario aclaró que, "si los manifestantes son verdaderos productores y no se tomaron en cuenta, de inmediato se atienden. El que tenga razón será atendido, pero el que quiera sacar provecho propio no tiene cabida, se acabó la corrupción".