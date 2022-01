Si robas para AMLO no hay cárcel, hay premio: Téllez sobre Delfina

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena, de 4 millones 529 mil 225.06 pesos, por la que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, retuvo durante 3 años el 10% del salario a trabajadores del municipio de Texcoco.

Tras la sanción del TEPJ, la senadora Lilly Téllez expresó que si robas para el presidente Andrés Manuel López Obrador "no hay cárcel, hay premio" y ejemplo de eso es Delfina Gómez.

"Si robas para AMLO, no hay cárcel, hay premio. Y para muestra, un botón: Delfina", escribió la senadora del PAN sobre los cobros de "diezmos" de la secretaria de Educación a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando fue alcaldesa.

---Evita Delfina Gómez hablar sobre sanción del TEPJF a Morena

Delfina Gómez evitó opinar este jueves sobre la multa que ayer confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral de más de 4.5 millones de pesos que impuso a Morena por retener durante tres años, el 10% del salario a trabajadores cuando fue presidenta municipal de Texcoco.

Al salir de Palacio Nacional tras anunciar el lanzamiento de la Biblioteca Centenaria, la secretaria Gómez afirmó que es muy respetuosa de lo que decida el Tribunal Electoral y en "su momento lo hablaremos".

"¿Sobre lo del Tribunal, de esta multa?", se le preguntó afuera del acceso a Palacio Nacional por la calle Corregidora.

"No, nada...", respondió.

"¿Qué responde?", se le siguió cuestionando.

"Nada, no doy nada de opinión. Somos muy respetuosos y lo que decida el Tribunal...y en su momento lo hablaremos", dijo antes de retirarse.