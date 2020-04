Si sana distancia no se cumple, regreso a clases se diferiría: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, aseguró que si la Jornada Nacional de Sana Distancia no se cumple a cabalidad, el regreso a clases no será el 1 de junio, como lo adelantó por la mañana el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

En la conferencia diaria sobre el estado de la emergencia sanitaria por Covid-19 en México, López-Gatell explicó que la fecha podría ser esa sólo si se mantiene el confinamiento, y llamó a la población a mantenerse dentro de sus casas.

Detalló que de las estadísticas que están haciendo los siete grupos de trabajo de académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se estimó esa fecha para el regreso a clases, pero podría diferirse si la gente empieza a salir de sus casas.

"Hay un límite con respecto a las estadísticas que tenemos, en todo momento hay que analizarlo de manera dinámica, día tras día, en cómo va la epidemia y cómo está la sociedad sobrellevando esta situación difícil".

"Sólo si la Jornada Nacional de Sana Distancia se cumple apropiadamente se podría, si no, entonces no, si la gente empieza a salir porque hay una falsa percepción de normalidad, se diferiría", resaltó.

López-Gatell recordó que las mismas medidas se tomaron en países como España, Italia y Reino Unido, como alternativas a que las personas no tengan que salir a llevar a sus hijos a la escuela y éstas no se conviertan en un foco de contagio.