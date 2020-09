Si se consuma la 4T vamos a dejar una muy buena herencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que si se consuma la cuarta transformación se dejará "una muy buena herencia" a las nuevas generaciones.

Al encabezar la inauguración del paso vehicular Ocotoxco, el titular del Ejecutivo federal exhortó a la población que se vaya convirtiendo en un hábito el que no haya corrupción, que en su lugar haya democracia y que las autoridades manden obedeciendo al pueblo.

"Que se logre la cuarta transformación de la vida pública de México, que se destierre la corrupción en el país, que se establezca un sistema político a partir de la justicia, de la honestidad, de la austeridad, y que podamos no sólo instaurar esta nueva forma de hacer política sino que se vaya convirtiendo en un hábito de que no habrá corrupción en México. Se tiene que convertir en un hábito también la democracia, que es el pueblo el que manda, que las autoridades tenemos que mandar obedeciendo al pueblo en todo momento"

"Si se consuma la cuarta transformación le vamos a dejar una muy buena herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones, por eso debemos seguir adelante haciendo historia, en beneficio de todas y de todos", comentó acompañado del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.