"Sí se podría hablar de un narcogobierno", afirma AMLO tras captura de Cienfuegos

Tras las detenciones en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, y del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional (Sedena) con Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se puede hablar de que en México hubo un narcogobierno y un gobierno mafioso.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su gobierno hace esfuerzos para limpiar y purificar la vida pública del país, pero acusó que hay sectores de la población que no quieren dejar de robar.

"Si no se habla de un narcoestado, sí se podría hablar de un narcogobierno y sin duda, de un gobierno mafioso. Entonces, estamos limpiando, limpiando, purificando la vida pública, pero estaba muy avanzada la enfermedad y el cáncer, aunque es curable pero estaba muy avanzado por eso también reacciones en contra por eso nos atacan un día sí y el otro también porque aún con toda esta descomposición no quieren dejar de robar", dijo.

Señaló que en el periodo neoliberal se corrompió el gobierno y señaló que éste no estaba para servir al pueblo, sino que era un facilitador para hacer negocios particulares para facilitar el saqueo.

El presidente López Obrador calificó como "un hecho muy lamentable" que el general Salvador Cienfuegos haya sido detenido y acusado por tener vínculos con el narcotráfico.

Aseguró que esta detención es una muestra inequívoca de la "descomposición del régimen" y de cómo se fue degradando la función pública.

Refirió que no se pueden adelantar vísperas y no se pueden hacer juicios sumarios, por lo que pidió esperar a los procesos legales que se desarrollen en Estados Unidos.

