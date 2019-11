"Sí, soy amigo de Luis Felipe Calderón Zavala", dice @tumbaburross

El autodenominado influencer, @tumbaburross, aclaró que Luis Felipe Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, no forma parte de su cuenta en Twitter, a la que se el gobierno federal señaló de encabezar un ataque en redes sociales en contra de la prensa nacional el pasado 31 de octubre.

"Luis Felipe Calderón Zavala es mi amigo y conozco a Juan Carlos Romero Hicks, pero no tienen nada que ver con mi cuenta", dijo el sujeto, quien no quiso revelar su nombre al ser entrevistado por Ciro Gómez Leyva.

El tuitero confirmó que realiza estrategia política "en la vida real" y que trabaja con partidos políticos que sean de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a Morena.

¿Quién es @tumbaburros?

La cuenta posee 100,6 K seguidores y es abiertamente crítica a AMLO. En su descripción dice "el mundo es tan capitalista que hasta el socialismo es negocio".

Y aunque durante la mañanera se señaló el nombre de Jeff Scott Szeszko, de quien se dijo es extranjero, como la cuenta "mother bot" desde la que se encabezaron los ataques contra la prensa, bajo las etiquetas de "#PrensaProstituida", "#PrensaSicaria" y "#PrensaCorrupta".

Pese a que no se quiso identificar, el tuitero @tumbaburros aseguró que él es 100% mexicano.

--Acusan "bots" en "#PrensaSicaria"

Durante la mañanera de hoy lunes, el titular de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Mendoza Álvarez, afirmó que 74.27% de las cuentas que interactuaron en los ataques son de personas reales, y el resto de granjas de "bots", o cuentas pagadas.

Mendoza Álvarez detalló que de esas granjas de "bots" se observó vinculación a cuentas como la del ex secretario de educación Aurelio Nuño Mayer; al coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y a Luis Calderón Zavala, hijo del ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, asociados a la cuenta de @tumbaburross.

"Decirle a los usuarios que, por lo que corresponde al apoyo al gobierno, lo agradecemos mucho y la recomendación respetuosa es que no se insulte sino se argumente. Por lo general, son muy buenos los argumentos, además no podía ser de otra forma.

"Los conservadores están desquiciados, desesperados, no tienen argumentos e insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral, nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará y debemos estar tranquilos", señaló el presidente con respecto al informe el informe.