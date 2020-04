"Si youtuber con coronavirus que violó cuarentena reincide, sería delito", dicen autoridades de CDMX

Luego de que el youtuber SoyDavidShow saliera a las calles de la colonia Narvarte, tras ser diagnosticado con Covid-19, la secretaría de Gobierno de la Ciudad de México lamentó los hechos y aseguró que de reincidir se podría considerar un delito.

"Ayer se revisó, junto con la Fiscalía capitalina, que si hay alguna cuestión de poder someter a revisión el artículo 199 del código penal para proceder en consecuencia, entonces estamos viendo si esta actuación reincide, se trata de un delito", explicó.

Dijo que estuvo en constante comunicación con el alcalde y felicitó las acciones que llevó a cabo de sanitización.

Asimismo, hizo un llamado al youtuber a que no reincida pues pone en riesgo, de manera irresponsable, a sus vecinos, además corre el riesgo de que alguien pueda tener alguna agresión hacia su persona.

"Lo que nosotros decimos es que actúen de manera responsable por que no es lo apropiado para una comunidad como la alcaldía que tiene vecinos muy preocupados", dijo.

El 11 de abril, un youtuber venezolano rompió el aislamiento que debía guardar luego de que salió positivo a coronavirus o Covid-19. El joven fue a comprar pizzas a un súper mercado y subió un video a su canal SoyDavidShow.

Según el video, el joven sacó dinero de un cajero automático y recorrió varios pasillos en la tienda. Aunque el supuesto famoso llevaba puestos cubrebocas y guantes, lo recomendado por la Secretaría de Salud es que las personas contagiadas por coronavirus no salgan de sus casas si no han sido dados de alta.

Hasta hoy han fallecido 332 personas y hay más de cinco mil contagiados de Covid-19.

Tras la visita del youtuber, Soy David Show, la alcaldía Benito Juárez tuvo que sanitizar el súper mercado para evitar más contagios. Además, condenó la acción del venezolano.

Muchas personas han criticado a Youtube por no cancelar la cuenta del influencer, quien ya cuenta con 799,677 vistas en el video y 131K de seguidores. Sin embargo, hay quienes van más allá y quieren que se sancione penalmente al joven, a quien acusan de irresponsable.

¿se puede sancionar penalmente a alguien por posiblemente contagiar de coronavirus a otras personas?

Debido a que el Covid-19 es un virus de muy reciente formación, las leyes en México aún no contienen ningún artículo en específico que hable sobre el coronavirus.

Sin embargo el Código Penal Federal, en su artículo 199 bis, refiere que si alguien contagia a otra persona de manera deliberada sí pueden existir sanciones.

"El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa", dice el Código.

Y en el mismo se abunda que : "Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión. Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo podrá procederse por querella del ofendido".

A pesar de que las muertes por coronavirus han subido a más de dos millones en el mundo, aún no se ha determinado como una enfermedad incurable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

---SoyDavidShow pide disculpas

Tras las diversas críticas, el youtuber pidió disculpas públicas en las que asegura que nunca quiso dañar ni perjudicar a nadie.

A través de Twitter, el joven denunció que ha sido discriminado por la alcaldía Benito Juárez, en donde grabó el video por el que se le acusa.