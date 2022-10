Sicarios pudieron haberse confundido de novio: Fiscalía de Sonora

A-AA+

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó que el ataque armado contra Marco Antonio Rosales Contreras, afuera del templo La Candelaria de Caborca fue directo, pero pudo haber sido confundido con otro novio que se casó el mismo día en otra ciudad.

Después de los peritajes de trazabilidad balística, se confirma que se trató de un ataque directo, comunicó por la media noche del domingo 23 de octubre.

Sin embargo, a 24 horas de acciones de investigación, de inteligencia y entrevistas a testigos, cobra relevancia, una de las líneas de investigación, sin descartar las demás, que indica que el ataque directo a Marco Antonio, pudo haber ido dirigido a otra persona que el mismo día contrajo nupcias en otra ciudad.

Esto, podría ser el móvil de la agresión, que culminó con la vida de la víctima en Caborca, y lesionó a una mujer, al concluir una ceremonia religiosa, añadió.

No se descarta ninguna línea de investigación y se realizan todos los peritajes de crimínalistica y balística de campo necesarios, a fin de esclarecer plenamente los hechos, y dar con los probables responsables para hacer justicia. Seguiremos informando, indicó.

La teoría de una probable confusión, ha sido compartida en redes sociales por residentes de Caborca quienes aseguran que la familia de la novia de profesión abogada, es de bien y reconocida.

Marco Antonio Rosales Contreras de 32 años originario de Durango pero con residencia en Guadalajara, la tarde del sábado, recibió varios impactos de arma de fuego al salir de su propia boda en el templo de La Candelaria.

Además, resultó herida de arma de fuego la hermana del novio, Michelle Adriana de 23 años.

Según testigos, al salir de la ceremonia religiosa en el templo ubicado sobre la calzada 6 de Abril entre la 6 y 7 en la colonia Centro, un pistolero atacó al novio de la boda dejándolo mal herido.

Familiares e invitados de la boda en forma desesperada intentaban dar Reanimación CardioPulmonar (RCP), a las dos personas lesionadas mientras llegaban los paramédicos de la Cruz Roja.

La novia resultó ilesa. Inmersa en una crisis nerviosa, con su vestido blanco manchado de sangre, fue retirada del lugar por sus familiares.

En tanto el joven, un ingeniero en Sistemas Computacionales que laboraba en una empresa en el estado de Jalisco, falleció cuando era trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

No logró llegar con vida al hospital, mientras su hermana, horas después fue declarada fuera de peligro.

Este crimen ha conmocionado fuertemente a la sociedad caborquense.

Familiares en duelo

A través de Facebook, familiares de Marco Antonio expresan el dolor y el pesar que les ha dejado este acto de violencia.

Minerva Contreras externó: "Consternación e impotencia embargan a la familia por la irreparable pérdida de un ser humano maravilloso, la persona más noble y amorosa en este mundo, no merecía este desenlace. Mi corazón está destrozado. Poly, Michelle, Miguelito, Carlos... Los amamos. En paz descanse mi niño"

Héctor Manuel Orrante Lazalde, publicó: "Mi más sincero pésame, de verdad está noticia me duele mucho. Dios le de consuelo a mi prima Polita. Solo Dios mi padre está con ella. DEP mi sobrino".

Marilú Contreras escribió: "Dios lo tenga en su santa gloria, dejas un gran vacío en nuestros corazones fuiste un gran ser humano no merecía lo que le pasó tenía mucha vida por delante".

No caer en psicosis, pide gobernador Durazo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño dijo que no hay mayor motivo para un ánimo de psicosis.

Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad, comentó.

"Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida".

Eso no es por sí solo incriminatorio por supuesto, agregó, significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera dijo el gobernador al ser entrevistado en el evento de clausura de la primera Gran Carrera del Desierto en Puerto Peñasco.