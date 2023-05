Siempre hemos dado la cara: Sheinbaum a 2 años de tragedia en L12

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL). - A dos años de la tragedia de la Línea 12 del Metro donde murieron 26 personas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que siempre han dado la cara, no hay nada que ocultar y se atendieron a las víctimas.

En conferencia de prensa este miércoles, la mandataria capitalina realizó un balance sobre los trabajos que se realizan en el tramo elevado que aún no opera, así como el apoyo a las víctimas que fallecieron y resultaron lesionados aquel 3 de mayo de 2021 cuando una viga colapsó y dos vagones cayeron.

"Siempre hemos dado la cara, siempre hemos sido responsables en lo que decimos y hacemos. Ni nos escondimos, siempre dijimos por qué eran las cosas, cómo eran las cosas, atendimos siempre a las víctimas, incluso de manera personal y por eso no hay absolutamente nada que ocultar", aseguró.

"Ahí está la obra que se está haciendo y lo más importante para nosotros pues es que muy pronto quede la obra completa para beneficio de quien hoy está viviendo los problemas relacionados con el cierre de la línea 12".

Agregó que la Fiscalía General de Justicia informó que hay 117 personas, núcleos familiares que optaron por la reparación integral del daño, quienes recibieron apoyos del Gobierno de la Ciudad a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desde becas para sus hijos, en algunos casos, incluso vivienda, entre otros.

"Como nos comprometimos, desde el primer día hemos estado atendiendo a las víctimas con un grupo muy grande de servidores públicos; desde el primer momento, dije que nosotros siempre nos vamos a comprometer con las víctimas y con la justicia", puntualizó.

"Como ustedes saben, sigue el juicio de la Línea 12 en la Fiscalía, y hay exfuncionarios públicos que siguen en proceso por parte de la Fiscalía y, por supuesto, del Tribunal Superior de Justicia", expuso.