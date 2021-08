Siete estados, a semáforo rojo

Ciudad de México.- En pleno ascenso por la tercera ola de la pandemia por Covid-19, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó que en las últimas dos semanas 12 de los 32 entidades del país modificaron su color en el semáforo epidemiológico, con lo cual siete están en rojo (riesgo máximo).

Se trata de Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Guerrero; 15 entidades están en naranja: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala; nueve en amarillo: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Yucatán, Campeche, Tabasco, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes, y una en verde: Chiapas.

En tanto, la dependencia de salud federal reportó 21 mil 563 nuevos casos de Covid-19, nueva cifra récord que se suma al total, lo que nos deja 2 millones 944 mil 226 contagios desde el inicio de la pandemia. Además, la Ssa reportó 568 nuevas muertes por el virus; 243 mil 773 acumuladas.

En el informe técnico diario, la Ssa señaló que las entidades que representan el mayor número de positivos en el país son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro, que en conjunto conforman más de dos tercios, es decir 66%, de los casos acumulados.

Por su parte, desde Los Cabos, Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el regreso a clases presenciales es "superesencial" porque los niños no pueden seguir encerrados y dependiendo por completo del Nintendo.

Aseguró que los videojuegos son "enajenantes y muy tóxicos", pues acusó que los menores están recibiendo bombardeo de información y de violencia.

"[El regreso a clases] es superesencial, es básico, es fundamental. Soy muy respetuoso, de todo, pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, hay violencia en los juegos, sobre todo están ensimismados y el ser humano no puede vivir así, somos eminentemente sociales. Tenemos que convivir con otros, y eso es lo que se logra en la escuela, por eso se aprende, no sólo lo que se imparte como enseñanza, sino lo que se recoge de información, de experiencia de otros compañeritos, de los maestros, de los padres de familia, entonces eso no se puede sustituir la educación presencial".