"Sigo teniéndome fe", dice el "Bronco" previo a Cuarto Informe

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, dijo a los ciudadanos de Nuevo León, "sigo teniéndome fe, pero necesito de su ayuda", en vísperas de su cuarto informe de Gobierno, que rendirá el miércoles ante el pleno del Congreso local.

Agregó que a la hora de la ceremonia se armará de valor para no enojarse y tomar las críticas de manera constructiva. Además, aunque está en marcha en el Poder Legislativo, un proceso para sancionarlo, dio por hecho que terminará su sexenio, con el cumplimiento de la gran mayoría de sus compromisos de campaña.

Rodríguez Calderón estuvo este lunes en una gira por los municipios suburbanos de General Zuazua y Pesquería. En este último, dijo durante la inauguración la Unidad de Emergencias Médicas (UNEME), al agradecer la presencia de tres diputados locales, que cuando les presente el proyecto de presupuesto para 2020, "no les propondré ningún programa para sostener a ningún huevón", porque su modo de pensar es: "todo para el que trabaja, nada para el huevón".

Asimismo, mencionó, "estaré con ellos el miércoles, dando un informe de lo que hemos hecho" este año, y le quiero pedir disculpas al pueblo, porque hay muchas cosas que hemos hecho, pero que no las he dicho, no quise gastarme el dinero en eso", pues en lugar de gastarlo en la televisión o en la radio, prefiere que los recursos sean para salud, educación y seguridad, aunque con motivo de su Informe, destinará "un poquito de lana", para promover sus acciones de gobierno.

Reiteró, "este miércoles estaré ahí (en el Congreso, a rendir su Cuarto Informe), iré en la mejor condición de escuchar a los diputados, me armaré de valor para no enojarme, trataré de ser abierto a la crítica constructiva, trataré de ser amplio en mi criterio para no agarrar las cosas de manera personal".

Lo dije el año pasado, "hoy voy a cambiar, como dice en la canción, de Lupita D' Alessio, y seguiré cambiando".

Agregó "El Bronco", "me restan dos años, de gobierno y me gustaría no patear el bote, no seré alguien que diga: 'que lo haga el que sigue', pero para eso necesitamos la solidaridad de los alcaldes, diputados y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, para que Nuevo León siga siendo orgulloso de todos nosotros".

Comentó que en su Informe hablará no sólo de las cosas buenas, sino también de las que no ha podido resolver, y algunas de ellas también las haré públicas, porque tengo cuatro años (al frente del gobierno estatal), nos faltan dos, y cumpliremos los compromisos que hicimos, con excepción de una o dos, el pueblo nos va a juzgar en su momento". Expuso el gobernador, "sigo teniéndome fe y quiero ser persistente en las cosas que quiero hacer, pero necesito de su ayuda".