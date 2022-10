Sigue búsqueda de 3 pescadores en el Golfo de México

A-AA+

MATAMOROS, Tamps., octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Autoridades del puerto de Matamoros continúan la búsqueda de tres pescadores que desaparecieron en la costa del Golfo de México.

Familiares de los pescadores, aseguran que los cuatro, salieron a trabajar la madrugada.

Al no regresar, se levantó una denuncia ante las autoridades marítimas para comenzar con su búsqueda.

Se trata de Josafat Hernández Maya, de 26 años de edad, originario de Tampico, Tamaulipas, capitán de la pequeña embarcación.

Se encuentran desaparecidos, también, Francisco Javier Carmona, originario de Veracruz; Marco Reyes León y Carlos Servín Rodríguez, de 40 años de edad, estos dos últimos oriundos de Tabasco.

Clara Dolores Hernández Reyes, esposa del capitán de la lancha, destacó que Josafat y los otros tres pescadores cumplieron 24 horas de estar desaparecidos tras salir a capturar cazón y sierra en aguas del Golfo de México.

"Se despidió de mí, me dijo que iba a llegar en la mañana, pero no llegó", expresó Dolores Hernández.

Los pescadores se comunicaron con su familia, para informar que estaba ingresando agua a la embarcación, siendo las últimas noticias que tuvieron de ellos.

Compañeros de los pescadores, así como autoridades, se han dado a la tarea de buscarlos, sin embargo, no han contado con suerte.

Trascendió que además, elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos se unieron a la búsqueda, pero aún no han tenido noticias positivas.