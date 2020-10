Sigue venta de quesos, pese a prohibición por incumplir normas

La decisión de la autoridad de suspender la venta de diferentes quesos y yogurts de 21 marcas se cumple a medias en el primer día en que inició la prohibición de éstos.

En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL por diversos supermercados encontró que aún puede comprarse el producto lácteo Bene Gastro y algunos de los quesos que en la revista Profeco de abril fueron señalados por incumplir la norma o que tuvieron en ese momento fallas de etiquetado.

En una de las tiendas de autoservicio que no están afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamental (ANTAD) se logró comprar el yogurt Bene Gastro sobre el que la Profeco alertó que no cumple con la proteína mínima en yogurt bebible.

Sin embargo, uno de los encargados de salchichonería de una tienda afiliada a ANTAD, dijo a EL UNIVERSAL que desde ayer martes la Asociación les dijo que tenían que retirar de los anaqueles una gran cantidad de clasificaciones de quesos de diversas marcas y que se quitarán del catálogo, por lo que se redujo la cantidad de quesos que se ofrecen.

Los quesos manchegos deslactosados ya no se encontraron en ninguna de las tiendas visitadas ese tipo de lácteos que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó en abril que incumplen con la norma, entre los que están son: Lala queso tipo manchego deslactosado rebanado y queso tipo manchego deslactosado reducido en grasa de 400 gramos Caperucita.

Sin embargo sigue la venta de quesos manchego, que en abril se señalaron por traer menos producto del declarado como el queso tipo importado Nochebuena de 400 gramos; el queso manchego de 400 gramos Zwan Premium o el Lala rebanado tipo manchego.

Lo que también se observó fue que en los anaqueles hay falta de producto y ya no existe la variedad de quesos que antes se tenía, sobre todo se observó en una de las tiendas afiliadas a la ANTAD.