Siguiere Rosa Icela revisión exhaustiva de "Ley Censura" en Puebla

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reaccionó a la "Ley Censura" de Puebla y aseguró que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo "está en contra de cualquier tipo de censura", además que es una prioridad la libertad de expresión.

"Sí quiero ser muy tajante en el tema de la libertad de expresión: El Gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura", expresó Rodríguez al encabezar la conferencia mañanera de este martes 17 de junio en Palacio Nacional.

Apuntó que "cualquier momento es bueno para corregir" ante la "Ley Censura" y que "ahorita solamente está a revisión de todo el pueblo de Puebla, que se someta a una revisión exhaustiva".

"Nosotros nos preciamos de seguir la línea sobre el tema de un Gobierno por las libertades y por los derechos, entonces el Gobierno de la cuarta transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación. Absolutamente estamos en contra de cualquier intento", añadió.

Indicó la titular de la Segob, a quien se le hizo bien la iniciativa del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de enviarle al Congreso local una invitación para revisar el artículo "que ha causado polémica sobre el ciberacoso [...] Lo que me pareció bien es que se diga que se someta a una revisión de la población [...] No a la censura".

"En México no debe haber censura, libertad, libertad y derecho", declaró.