Silencio y confusión sobre paradero de Romero Deschamps

Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), acaparó ayer los reflectores por su supuesta huida de México en medio de las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y ante la versión de que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió ayuda a la Interpol para dar con su paradero.

Desde temprano, se dio a conocer su presunta salida del país, la cual habría ocurrido cinco días después de que el exfuncionario renunciara a su cargo como dirigente del STPRM.

Por la tarde, Reuters informó que la fiscalía solicitó apoyo a la Interpol para ubicar a quien presidió el sindicato petrolero por 26 años.

"La fiscalía pidió la intervención de la Interpol", dijo un funcionario a la agencia internacional bajo condición de anonimato, y afirmó que no es seguro que estuviera fuera de la República.

Hasta la noche de este sábado, la FGR no se pronunció para desmentir o corroborar la versión.

Manuel Limón, secretario general interino del STPRM, comentó que Romero Deschamps "permanece en el país, puesto que no tiene por qué huir".

Las versiones se dieron un día después de que un juez federal negó al exfuncionario una suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias, que fue ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).