Silvano Aureoles acusa a López-Gatell de engañar a la población

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió este jueves que su entidad no acatará las disposiciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en referencia a los tiempos que marcó para la conclusión de la emergencia por Covid-19 que vive el país.

En un video transmitido en su cuenta de Twitter, Aureoles indicó que López-Gatell dijo que el 23 de mayo sería la etapa más crítica de hospitalización y el 25 de junio sería etapa de estabilización, pero paralelamente se normalizaría la vida en algunos municipios.

"Esas medidas que usted está anunciando, Michoacán no las va a acatar porque vamos a cuidar la salud de nuestra gente. Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes durante la crisis que estamos viviendo, y que siempre la han tomado a la ligera

"O les gusta mentir a ustedes, no lo creo, o nos obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana".

Agregó que regresará 2 mil tapabocas y 96 botellas de alcohol que enviaron a Michoacán porque "no les sirve ni un día" y que no entregará al personal médico "por respeto", al tiempo que reiteró su pedido para que se envíen los insumos que requiere el estado.

También dijo al director del IMSS, Zoé Robledo, que en Michoacán no existe ningún centro de Tecnología del IMSS donde se lleva a cabo la reparación de respiradores.