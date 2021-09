Silvano Aureoles insiste en que TEPJF anule "narco elección"

Silviano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, insistió en la urgencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule las elecciones del pasado 6 de junio en ese estado, pues "fue una narco elección" donde se violó el derecho de las y los ciudadanos a elegir y ser elegidos de manera libre.

En conferencia de prensa en el Club de Periodistas, en la Ciudad de México, Aureoles denunció que estas fueron las elecciones más violentas de la historia, con 91 políticos asesinados y en las que candidatos fueron amenazados por la delincuencia para que no se registraran o se bajaran de la contienda antes de la jornada electoral.

El mandatario michoacano presentó evidencias de la injerencia del crimen organizado, a través de videos y audios con testimonios de las irregularidades registradas, como el robo de urnas y la existencia de casillas a las que llegaron urnas previamente llenadas con boletas marcadas en favor de los candidatos de Morena, partido que ganó en los municipios de Michoacán con mayor presencia de los grupos de narcotraficantes.

Silvano Aureoles aseguró que la delincuencia organizada ya encontró el modelo, aprendió a robarse las elecciones y está más empoderada.

"El crimen organizado encontró un nicho de oportunidad en el partido del presidente (López Obrador) y en la tolerancia del presidente con los delincuentes", acusó.

Reafirmó que confía plenamente en que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF actuaran conforme a derecho para anular las elecciones, que, insistió, fueron secuestradas por el crimen organizado, con la complacencia y permisibilidad del gobierno federal.

"Muchas de estas elecciones deberían anularse porque no podemos permitir que los poderes fácticos se coloquen por encima de las instituciones", declaró.

El gobernador de Michoacán anunció su intención de acudir a más instancias internacionales para denunciar estos hechos, como ya lo hizo en la OEA y en las Naciones Unidas.

Añadió que pretende visitar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza; y el Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, aunque quizás no pueda hacerlo por el momento debido a que en esta temporada del año esas oficinas están cerradas.

Subrayó que continuará acudiendo a todos los foros e instancias de nuestro país para denunciar que el crimen organizado sigue debilitando a las autoridades porque quiere gobernar territorios, municipios y estados.

"El crimen organizado está cada vez más empoderado, está ganando fuerza, y en donde se fortalece, se debilita la autoridad del Estado'', expresó.

Aseguró no tener miedo a sufrir las consecuencias de sus denuncias, una vez que deje la gubernatura michoacana el 30 de septiembre próximo.

Dijo que podría sufrir represalias por parte del crimen organizado y una persecución política por parte del gobierno: "Lo tengo claro, pero no voy a permitir que el temor o el miedo me paralicen".

Subrayó que no tiene pendientes con Hacienda, pues su declaración patrimonial está en orden y no cuenta con propiedades o cuentas bancarias millonarias, por lo que por ese lado está tranquilo.

"Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta (...) "si quieren (en el gobierno) de todos modos me van a perseguir", dijo y advirtió que "no les tengo miedo ni me va a intimidar".