Silvano Aureoles niega amenazas contra diputada

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, negó que en algún momento haya amenazado a la diputada federal del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, como lo aseveró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario nacional dijo que la legisladora había solicitado el apoyo del gobierno federal, por supuestas amenazas del gobernador michoacano.

Según lo dicho por López Obrador, la amenaza fue por no acceder a votar en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Más tarde, en Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo respondió y aseveró que se trata de unas acusaciones con fines electorales.

"En esta temporada de elecciones van a hacerse y decirse muchas cosas; apenas vamos empezando la etapa más intensa. Es falso (la amenaza). Yo tengo mucho tiempo que no hablo con la diputada a la que se ha referido el presidente. Más allá de lo que haya dicho el presidente o no, lo que yo sí creo es que están haciendo una ilegalidad con el gobernador de Tamaulipas", denunció.

Aureoles Conejo reiteró su solidaridad a García Cabeza de Vaca y dijo que nunca se había visto tan burdo que un gobierno federal use a las instituciones del Estado para cambiar a sus opositores. "Jamás amenazaría a una diputada, a nadie por un asunto evidentemente de carácter político. Esas expresiones sólo se ven en regímenes dictatoriales totalmente contrarios a una democracia", sostuvo Silvano Aureoles.