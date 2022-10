Silvano Aureoles se destapa para la Presidencia en 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles anunció que competirá por la presidencia de la República en 2024, y sostuvo que sólo será posible mediante una alianza opositora, por lo que no debe adelantarse una posible ruptura.

En conferencia de prensa, dijo que buscará ser el candidato de un frente amplio de oposición, ya que reconoció que no sería suficiente ir sólo con su partido, el PRD.

"Mi apuesta no es que vayamos aislados, aunque pudiera ser muy atractivo para mí caminar en la ruta de construir solo desde el PRD. No es suficiente eso, hay que ser muy realistas. Y voy a luchar para que vayamos juntos en esta amplia coalición", subrayó.

"Los debates coyunturales no deben de desanimar ni adelantar el fin o la ruptura de una coalición amplia que permita ofrecerle a los ciudadanos una verdadera opción. Que no nos quedemos encerrados en el tema de las fronteras partidarias", manifestó Aureoles Conejo.

El también exsenador enfatizó que no debe tratarse de un tema de soberbia o posturas sobre un solo tema.

Además, puntualizó que los partidos no se reducen solamente a los dirigentes.

El exgobernador también informó que iniciará una gira por los 32 estados del país para consolidar un proyecto rumbo a 2024.

"El futuro de este país empieza por reconocerse y aprovechar la diversidad tanto humana como natural y de zafarse del pantano de la polarización en la que hemos caído", expresó.

Respecto al tema de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, consideró que es un falso debate.

"Lo que requiere el país es una estrategia integral de seguridad para que se puedan tener los resultados que la gente espera", apuntó.