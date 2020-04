Silviano Aureoles anuncia alza salarial de 60% a personal de salud en Michoacán

El gobernador Silviano Aureoles Conejo anunció esta mañana un incremento de un 60% a médicos y personal de enfermería del gobierno estatal, que están al frente de la atención del Covid-19 en Michoacán.

"La circunstancia que vivimos amerita que replanteemos y revaloremos a sectores clave de la vida pública; me refiero a las miles de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, que todos los días le hacen frente a este inédito y enorme desafío de crisis sanitaria, por el coronavirus", expresó.

En un mensaje difundido en las redes sociales, Aureoles Conejo detalló que el incremento será posible, a través de la homologación salarial, en una primera etapa, de casi mil 500 doctores y enfermeras en todo el estado, quienes están en la primera línea de batalla contra la pandemia.

Además, se iniciará la recodificación a cerca de 100 trabajadores, lo que significa que radiólogos, químicos, cirujanos dentistas, psicólogos, y nutriólogos, dejarán de recibir sueldos por labores administrativas y se reconocerá, con su salario, su perfil médico, específico.

"Estos profesionales de la salud no son sólo un número, tienen rostro; son personas que invirtieron muchos años de su vida al estudio, con un sólo propósito: salvar vidas. Y todos ellos hoy hacen a un lado sus propios temores para poder salvar vidas en esta contingencia", aseveró.

El mandatario estatal reconoció la labor del personal de salud y refrendó su compromiso para que tengan insumos, medicamento y mejores condiciones laborales; incluso, adelantó la contratación de personal adicional para garantizar el fortalecimiento del sector salud en tiempos de la epidemia.

De acuerdo a lo que dijo, 2 mil 420 médicos y enfermeras en el gobierno estatal trabajan por contrato y con un salario que no se había incrementado desde hace 12 años.

Por ello, insistió también en la solicitud al Gobierno de la República para que apoye a los estados con el envío de insumos, medicamentos y material de protección urgentes, que necesita la población para esta emergencia.

Asimismo, reiteró el llamado a la población para que coadyuve con el personal de salud y asuma con responsabilidad esta emergencia quedándose en casa, para evitar la propagación incontrolada del Covid-19 y así cuidar que no colapsen los hospitales.

"Les recuerdo que esta distancia no es ni será para siempre: pronto volveremos a encontrarnos, lo haremos con la frente en alto, y muy orgullosos de que Michoacán, logró vencer uno de los desafíos más grandes de nuestra historia", subrayó.