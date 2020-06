Simpatizantes y opositores de AMLO se enfrentan verbalmente

Ante la visita que realiza este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuernavaca, Morelos, un grupo de manifestantes del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) y simpatizantes del Ejecutivo federal intercambian gritos y señalamientos afuera de la 24 Zona Militar, donde esta mañana tuvo lugar la reunión con el gabinete de seguridad y la conferencia de prensa del mandatario.

Con alrededor de 30 autos estacionados, como se han manifestados en los últimos fines de semana, y tocando el claxon, los integrantes de FRENA aseguran que el presidente no es bienvenido en la entidad y acusaron que debido a una mala estrategia de salud del gobierno federal mucha gente ha muerto por la pandemia del Covid-19.

Ante estas acusaciones, unos 15 simpatizantes del mandatario, quienes bloquean la vialidad con mantas de apoyo al gobierno federal, y quienes aseguran ser maestros, acusaron a los integrantes de FRENA de ser "fifís", "conservadores" y gente que quiere que siga la corrupción en México.

Un hombre con una bandera nacional en color negro y quien se asume como parte de FRENA, cuestionó a una mujer simpatizante de López Obrador.

"¿Quién te paga para estar aquí apoyando al presidente? Se me hace que eres migrante, guatemalteca, naca (...) Eres una mantenida igual que el presidente, eres una mantenida, mantenida, es india".

En tanto que los simpatizantes de López Obrador acusan que FRENA es un movimiento financiado por "la gente que más ha dañado al país. Es gente que no quiere que haya transformación en el país".

-"Son el prototipo del derechango", dijo un simpatizante de López Obrador al hombre que los acusaba de estar pagados por el gobierno federal para estar ahí.

Se espera que a medio día, el presidente López Obrador, en compañía del gobernador Cuauhtémoc Blanco, encabece la supervisión de un hospital rehabilitado del ISSSTE en la capital morelense.