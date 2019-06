Sin acuerdo, delegaciones de México y EU retomarán diálogo mañana

México y Estados Unidos no alcanzaron este miércoles acuerdo alguno que evite que el gobierno de Donald Trump imponga aranceles de 5% a partir del 10 de junio, aunque las negociaciones continuarán mañana jueves.

En conferencia de prensa posterior a la reunión que sostuvo con el vicepresidente estadounidense Mike Pence y con el secretario de Estado Mike Pompeo, el canciller Marcelo Ebrard señaló que la discusión se centró en el tema migratorio —Estados Unidos exige a México frenar el flujo de indocumentados— y que no se desecharon las posturas de ninguna de las partes.

Sin embargo, en este primer acercamiento no hubo acuerdo.

Así lo reconoció Trump en un tuit en el que dijo que "las negociaciones con México se reanudarán mañana en el entendido de que, si no se logra un acuerdo, se empezarán a aplicar aranceles de 5% desde el lunes, con incrementos mensuales como estaba programado. ¡Entre más altos los aranceles, más empresas regresarán a Estados Unidos!", aseguró.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que la delegación negociadora de México sostuvo una relación cordial con funcionarios estadounidenses.

El canciller mexicano afirmó que el jueves seguirán conversaciones, con objetivo de acercar posiciones. Afirmó que los flujos migratorios hacia Estados Unidos no se pueden mantener como están.