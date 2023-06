Sin avances caso Debanhi a ocho meses de que FGR atrajo investigación

A-AA+

MONTERREY, NL., junio 2 (EL UNIVERSAL).- A ocho meses de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo en septiembre de 2022 la carpeta de investigación sobre el feminicidio de Debhani Susana Escobar Bazaldá, los padres de la joven estudiante que fue localizada sin vida el 21 de abril del año anterior se entrevistaron este viernes con personal de la institución autónoma, y expusieron su desencanto porque todavía no hay ninguna línea sólida para dar con el presunto responsable del feminicidio.

Mario Escobar Salazar, padre de la joven, expresó que salieron de la reunión con mucha incertidumbre, porque se les dijo que se han practicado numerosas pruebas periciales y entrevistas del entorno antropológico social, en el que se desenvolvió su hija, pero en la carpeta no vieron ninguna de esas actuaciones.

Al respecto, señaló, se les dijo que las integrarán a la carpeta en 15 días cuando cierran el ciclo de esta fase de investigación. Añadió Don Mario que preguntó sobre el acta de defunción elaborada a raíz de la segunda y definitiva autopsia practicada tras la exhumación del cuerpo de Debahni y se les comentó que no saben cuándo se agregará al expediente, y que esto podría tardar de dos a cuatro meses.

"Sí están trabajando, nos dijeron, pero necesitamos ver el resultado de esas periciales y entrevistas", afirmó Don Mario, quien puntualizó que sabe que sí han realizado esas entrevistas, porque han hablado con algunos familiares suyos y de su esposa, que le comentaron al respecto.

Después de la entrevista con el personal de la FGR que lleva el caso, tendrían este mismo viernes por la tarde una reunión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló Escobar Salazar.

Cabe mencionar que el pasado 25 de mayo Don Mario y su esposa Dolores Bazaldúa acudieron a una cita en la FGR, donde los atendió Luz Elba Rodríguez, quien les dijo que no les podría dar acceso a la carpeta porque la MP Mayanin que lleva la investigación, estaba en audiencia y no había dejado indicaciones para que les mostraran el expediente.

Pedro Evia, su abogado, que los acompañaba, pidió que se la mostraran a él, pero no se lo permitieron porque hasta el 2 de junio les informarían los avances de la investigación.

Más tarde, el 25 de mayo, acudieron con la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, quien los atendió muy amablemente y acordaron la entrega de un escrito a la FGR por parte de Rosa Icela y el presidente López Obrador, para que se les diera respuesta, porque ya son ocho meses de que la institución federal atrajo la investigación sobre el feminicidio.