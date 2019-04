Sin avances, investigaciones por ataque a periodista

A más de un mes del ataque armado en su contra, no hay avances de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado como tampoco personas detenidas, denunció Hiram Moreno, periodista de Salina Cruz, Oaxaca.

En entrevista, dijo que después de un día, decidió terminar la huelga de hambre que mantenía en su vivienda debido a que no recibió las respuestas adecuadas de las autoridades federales y estatales a la exigencia de que le restituyan la escolta que le proporcionaba protección.

El pasado 20 de marzo, una persona hasta ahora no identificada, disparó en contra del director del medio informativo "Evidencias" a la salida de una tienda de conveniencia en Salina Cruz, tras lo cual le reforzaron las medidas de protección, pues con anterioridad ya contaba con seguridad debido a otros ataques.

Sin embargo, el 19 de abril denunció que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca le retiró la escolta de la Policía Estatal y sólo le dejaron un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, pero no confía en esa instancia gubernamental, por lo que decidió emprender la huelga.

"Ayer notifiqué mi decisión de retirar la huelga por diversos motivos, pero sobre todo no hay avances en las investigaciones, pero estoy analizando retomarlo el próximo miércoles pero en un espacio más público como el palacio municipal de Salina Cruz, para evidenciar la situación que me pone en riesgo a mí y a mi familia", comentó el periodista.

Hiram Moreno tiene medidas cautelares por las constantes amenazas que ha recibido en los últimos años cuando aumentó su crítica a la corrupción tanto en los gobiernos municipales como en los sindicatos.