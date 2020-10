Sin beneficios, Tren Maya en Selva protegida

De los siete tramos en los que está dividido el Tren Maya, los que más preocupan a ecologistas y científicos son el 6 y el 7. Su ruta conjunta parte de Escárcega, en Campeche, y remata en Tulum, Quintana Roo. Sin vía construida y con la idea de ir paralelos a las carreteras, el 6 afectará a la Reserva de Sian Ka'an y el 7, a la Reserva de la Biosfera de Calakmul.

De acuerdo con la ingeniería básica del megaproyecto, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, estos tramos representarán únicamente 1.03% de los ingresos por transporte de carga y 14.58% de los ingresos por pasajeros.

Estos documentos, por los que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pagó 346 millones de pesos a la filial mexicana de la española Sener, en la sección Modelo de Explotación, cifran los porcentajes de ingresos que, estiman, tendrá el Tren Maya una vez que esté en operación, en 2023. Sener participó, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el Tren Interurbano México-Toluca y en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

El análisis dice que los tramos 6 y 7 tendrán un impacto casi nulo por carga y el segundo más bajo por pasajeros, pero suponen 35% de la construcción y los tramos más complicados, según reconoció Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, quien también comentó que el Tren Maya espera obtener 70% de su rentabilidad por carga y 30% por pasajeros.

Cuestionado al respecto, el Fonatur dijo que "el Tren Maya es una obra primordialmente social" y "si bien hay tramos más rentables, se orienta bajo el principio de 'no dejar a nadie atrás'. No se pueden considerar los beneficios por tramo, sino que se debe pensar el proyecto completo".

También señaló que "la ingeniería básica no es estrictamente una fuente de estudios financieros", que "corresponde al análisis costo-beneficio y el análisis de demanda", pero dichos documentos usan como base, al igual que esta sección de la ingeniería básica, los resultados del contrato Asesoría técnica en el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, que fue adjudicado directamente por 23 millones de pesos a Steer Davies & Gleave, y cuyo acceso público fue bloqueado durante cinco años por Fonatur.

Será el tramo 5, que va de Tulum a Cancún, poblaciones estrella de la Riviera Maya, el que concentre 52% de los ingresos estimados por pasajero, mientras que la ruta Palenque-Cancún, tramos del 1 al 5, representará 98.97% de los ingresos de carga.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha anunciado que será la Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de construir estos dos tramos para evitar trámites burocráticos que alarguen el proceso del proyecto.

EL UNIVERSAL reveló que el Ejército usa un esquema de opacidad en sus obras públicas y además ha sido acusado de usar facturas falsas para desviar más de 2 mil millones de pesos.

Desde el anuncio del Tren Maya y su paso por la Reserva de la Biosfera de Calakmul, son múltiples las voces de especialistas que han advertido sobre el desastre potencial que podría suponer para la zona.

Por ejemplo, en junio de 2019 se publicó El Tren Maya ¿Por qué están tan preocupados los biólogos?, de un grupo de investigadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán. En él se señala como un gran riesgo que el Tren Maya vaya a conectar la Reserva de Calakmul con el modelo de turismo masivo de la Riviera Maya, ya que puede derivar en un colapso ecológico.

Una de las grandes preocupaciones para los biólogos es el Volcán de los Murciélagos, un hábitat situado al oeste de Xpujil y cerca de la zona arqueológica de Calakmul. Según dijo el biólogo Rodrigo Medellín, que se ha dedicado más 40 años a su conservación, "esta cueva es la concentración más grande de murciélagos en la región neotropical, con más de 3 millones de murciélagos que destruyen 30 toneladas de insectos cada noche, muchos de ellos, plaga de la agricultura. Los suelos de la península de Yucatán ya les han dado muchos avisos de que no es estable. Si se realizan obras de construcción mayores en la cercanía de esa cueva, su ecosistema se verá afectado y perderemos lo más por lo menos".

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental de los tramos 1, 2, y 3, "los murciélagos también pueden ser atropellados por trenes, lo cual debe ser de gran consideración para el Tren Maya en el tramo Selva II, donde se ubica el llamado Volcán de los Murciélagos, que alberga entre 2 y 5 millones de murciélagos.

"Es prudente tomar en cuenta que la construcción de túneles en esa región, tan densamente poblada por murciélagos, puede traer como consecuencia un nuevo problema, que antes no existía. Por lo tanto, la mortalidad de murciélagos en los ferrocarriles puede ser alta y la muerte de unos pocos individuos de una especie rara o en peligro de extinción puede aumentar aún más el riesgo de extinción de especies", argumenta el documento.