Sin camas libres para pacientes con Covid-19 en hospital del ISSSTE en CDMX

"Debido a la saturación de camas, ya no recibimos pacientes Covid-19", es lo que indica un aviso al exterior del Hospital 20 de Noviembre, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Si bien esta unidad médica está en rojo, es decir, arriba de 80% de su capacidad, los familiares de pacientes no se encuentran en el lugar, debido a que los médicos les dan información por teléfono o WhatsApp.

EL UNIVERSAL recorrió el exterior del hospital donde se pudo observar la llegada de dos ambulancias, una de ellas arribó a la bahía de Urgencias, que aunque no tenía paciente por Covid-19, fue sanitizada para mitigar cualquier contagio. "No hemos visto que tenga saturación, bueno a mi hija la ingresamos por otra situación médica y fue rápido y eficiente, además los protocolos médicos se cumplen porque todo está dividido para área Covid y otras enfermedades. (...) Los ciudadanos seguimos sin entender [por este incremento en las hospitalizaciones]", comentó Fátima, familiar de una paciente.

Alrededor de las 12:30 horas se observó a no más de 10 personas en la entrada de Urgencias médicas, y dijeron que a los familiares de personas con probable Covid-19 se les permite verlos cierto tiempo al día, siempre y cuando no se encuentren en Terapia Intensiva. Por otro lado, el Hospital General Zona 1-A, ubicado a un costado del Parque de Los Venados, se encuentra en amarillo, es decir, cuenta con una ocupación de camas generales y Terapia Intensiva de 60%.

Al exterior había una gran multitud de personas puesto que deseaban recibir información de pacientes que fueron operados o que se encontraban en consultas o en Urgencias. Esta casa editorial pudo documentar la llegada de una ambulancia con un presunto caso de Covid-19; ante el sonido del vehículo de emergencia, la multitud se congregó rompiendo la sana distancia por la curiosidad de ver al enfermo.

"Hay varios pacientes [por Covid-19] pero a las personas les vale, ni tienen cubrebocas al interior de Urgencias", aseguró Martha, de 30 años, proveniente del Estado de México. Sin ningún protocolo de seguridad o sanidad en el hospital, las personas rompieron su distancia ante la llegada de un auto al área de Urgencias que transportaba a una mujer de la tercera edad que buscaba atenderse para una diálisis.