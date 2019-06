Sin contratiempos instalan casillas en cinco estados

Con la instalación de casillas en punto de las 8:00 horas inició sin contratiempos la jornada electoral de este domingo en Puebla, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Mientras que en Aguascalientes se reportaron acciones intimidatorias en contra de funcionarios de casilla.

En Puebla, las autoridades electorales y partidos políticos abrieron la sesión permanente del Consejo General de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) para celebrar las elecciones extraordinarias de gobernador y cinco alcaldías.

Con ello comenzaron los comicios que por segundo año consecutivo se realizan en territorio poblano, derivado de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso (PAN) y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo.

La entidad cuenta con 7 mil 671 casillas, donde se aprecia una buena afluencia de votantes.

Durante estas votaciones podrán participar 4 millones 584 mil 484 ciudadanos, quienes elegirán entre tres candidatos.

Se trata del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, quien votará en el municipio de Tehuacán; Enrique Cárdenas, de la coalición PAN-PRD, quien ejercerá su sufragio en San Pedro Cholula, y el priista Alberto Jiménez que lo hará en la capital poblana.

De manera paralela se realizarán cinco elecciones extraordinarias municipales: Ahuazotepec, Cañada Moros, Tepeojuma, Santa Clara Ocoyucan y Mazapiltepec.

El Programa Electoral de Resultados Electorales (PREP) iniciará a las 7 de la noche y se calcula que para las 23 horas del domingo se conozcan datos del conteo rápido sobre quién ganaría la gubernatura de Puebla.

--Alerta en Aguascalientes

El Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes (IEE) declaró el arranque para elegir a las autoridades de los 11 municipios de la entidad con mil 630 casillas; mientras la Secretaría de Seguridad Pública estatal activó un operativo de seguridad, luego de que se detectaron volantes tratando de atemorizar a los funcionarios de casilla.

El secretario de Gobierno, Enrique Morán Faz, informó que entre viernes y sábado se captaron a ocho personas en el municipio de El Llano, provenientes de Zacatecas, y quienes "presumimos no traían las mejores intenciones". Señaló que estas personas venían a apoyar a algunos candidatos y tuvieron que regresar a su estado. En los municipios de Rincón de Romos y en Asientos, dijo, también se reportó la presencia de gente de originaria de otros estados.

"Afortunadamente, salvo incidentes menores, siempre lamentablemente los habrá, no ha pasado absolutamente nada; por ahí circularon algunos volantes intentando atemorizar a funcionarios de casilla, afortunadamente no lograron su objetivo, pero quiero decir que si algún partido o alguna agrupación quiso meter algún tipo de incertidumbre a este proceso".

En tanto, en Durango -donde están en juego 39 alcaldías- comenzó la jornada sin incidentes. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC) instaló 2 mil 499 casillas en el estado, atendidas por más de 178 mil funcionarios y donde podrán participar un millón 298 mil 587 duranguenses. A temprana hora se reporta en la capital del estado poca afluencia de votantes.

Elección de Congresos. Por su parte, el consejo general del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) abrió sesión permanente y declaró el inicio de los comicios para que un millón 247 mil 995 personas elijan la nueva conformación del Congreso local, integrado por15 diputados de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

El consejero Juan Manuel Pérez Alpuche precisó que en la entidad se cuentan con dos mil 136 casillas, 11 de ellas especiales, y 14 mil 952 ciudadanos fungirán como funcionarios de casillas.

Esta elección es la primera en la que las y los legisladores podrán reelegirse y también la primera en la cual se estrenan nuevos partidos locales, como el Movimiento Auténtico Social (MAS) y Confianza por Quintana Roo, indicó el consejero Adrián Sauri.

En Tamaulipas se reporta la instalación de 4 mil 664 casillas para que más de 2 millones 666 mil ciudadanos renueven a los integrantes del Congreso del Estado, conformado por 22 legisladores de mayoría relativa y 14 de representación proporcional.

"Nuestro exhorto firme y puntual a las autoridades, actores políticos y sociedad en general para actuar con toda responsabilidad en este momento crucial de definiciones fundamentales para Tamaulipas", señaló al iniciar la jornada la consejera presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas (IET), María de los Ángeles Quintero Rentería.