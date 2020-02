"Sin duda, coronavirus llegará a México"

Ciudad de México.- El coronavirus va a llegar a México, y con la población hay que ser más enfático en lo que se refiere a los cuidados que se deben tener ante esta epidemia que de manera inminente puede escalar a pandemia, dijo el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

De lo que "no hay la menor duda es que [el coronavirus] va a llegar a México; la pregunta no es si va a llegar o no va a llegar, sino cuándo y si estamos realmente preparados", aseguró. Y sugirió al Sector Salud cerrar filas para poder atacar mejor al virus.

En México "tenemos infraestructura, hay gente capaz, pero me parece que no podemos subestimar su importancia, y todas las precauciones son pocas", dijo.

El embajador Juan Ramón de Fuente Ramírez asistió a la Cámara Alta y sostuvo un encuentro con senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores, a quienes informó de la gestión de las prioridades de México en la ONU.

Del coronavirus, explicó que el tema lo lleva la Organización Mundial de la Salud (OMS), "y lo ha hecho muy bien", y llamó a "tomarnos en serio sus recomendaciones".