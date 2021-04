Sin Félix Salgado, anuncian debate a la gubernatura de Guerrero

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) anunció el primer debate entre los candidatos y candidatas a la gubernatura de Guerrero, sin Félix Salgado Macedonio, quien se encuentra en una lucha legal para que le restituyan su registro como abanderado de Morena.

El IEPC informó que el próximo 28 de abril en el auditorio Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, se realizará el primer debate entre las candidatas y candidatos a la gubernatura.

El instituto difundió una imagen promocional en la que aparecen sólo siete de los abanderados que compiten por la gubernatura. El espacio que le corresponde a Morena está en blanco.

Los candidatos que aparecen el cartel son: la del PAN, Irma Lilia Garzón; del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos; del PT-PVEM, Pedro Segura Balladares; de MC, Ruth Zavaleta Salgado; del PES, Dolores Huerta Baldovinos; de RSP, Ambrosio Guzmán Juárez; y del FPM, Manuel Negrete Arias.

En este momento, Morena en Guerrero no cuenta con candidato a la gubernatura. Incluso, este domingo, Salgado Macedonio encabezó una caravana vehicular a la Ciudad de México para presentar personalmente la impugnación contra la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE).

El pasado martes con seis votos a favor y cinco en contra, el INE resolvió cancelar por segunda ocasión el registro de su candidatura por no haber presentado su informe de gastos de precampaña.

En esta última resolución, el INE dio un plazo de 48 horas, tras la notificación, a Morena para sustituir a Salgado Macedonio.

A Salgado Macedonio el INE lo notificó el pasado viernes.

El secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que el partido el instituto lo notificó el sábado, con lo que el plazo para sustituir al candidato vence el lunes.

Sin embargo, Rodríguez Saldaña aseguró que no habrá sustitución de candidato ante el IEPC.

"El único plan que tiene Morena es defender ante el tribunal la candidatura de Félix Salgado", afirmó el dirigente.

Hace unos días, Salgado Macedonio advirtió que junto con Morena acordaron jugarse hasta "la pena máxima": es decir correr el riesgo de que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifica la cancelación, el partido se quede sin candidato.

El nuevo recurso de impugnación que presentó Salgado Macedonio será resuelto en el TEPJF en los 12 siguientes 12 días.