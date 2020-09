Sin fines electorales, reapertura del caso Gutiérrez: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que retomar el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por los delitos de lenocinio y trata de personas, no tiene tintes electorales, sino, es un compromiso con las víctimas.

"Tiene que ver con el compromiso de la Fiscal general con las víctimas, con la justicia y en particular la justicia hacia las mujeres; ella en su momento en el en el gabinete de seguridad nos comentó por las características del caso que se hizo una revisión muy exhaustiva y encontraron una enorme cantidad de irregularidades entonces por eso, se retoma la investigación", dijo.

Aseguró que se hará una investigación a fondo y de nuevo se volverá a las entrevistas con las víctimas y si es el caso, también se sancionará a las autoridades responsables, que no llevaron adecuadamente la investigación de este caso.

"Es un tema tan sensible creo que ya tiene que dar toda la investigación la Fiscalía General de cómo fue que se llevó a cabo, pero a mí me parece que (en la investigación en 2014) hubo una actuación poco seria y con tintes políticos, más que llegar la resolución de una denuncia tan importante de diferentes víctimas", expuso.

Resaltó que la FGJ ha hecho "un mejor trabajo en muchos temas en uno de los casos, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción y en el caso de la atención a todos los delitos que tienen que ver con violencia de género, trata, también están haciendo un trabajo muy importante, desde la perspectiva de género, pero también desde la perspectiva de atención a las víctimas y llegar a la sanción de los responsables".

Ayer viernes, la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, informó que, con base en una revisión minuciosa e integral de todas las actuaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sobre las diversas denuncias presentadas en 2014 en contra de Gutiérrez de la Torre, quedó en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia, por lo que se retomó el caso.