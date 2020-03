Sin identificar, otro presunto secuestrador de Norberto Ronquillo

La Fiscalía de la Ciudad de México aún no logra identificar a un sujeto que participó en el secuestro del estudiante Norberto Ronquillo, el pasado 4 de junio de 2019, al lado de la señalada por las autoridades como autora intelectual, Yuritzi "M"; ambos estuvieron presentes el día de los hechos, desde que la víctima salió de la universidad hasta que fue trasladado a la casa de seguridad donde lo mataron, en la alcaldía Xochimilco.

En la formulación de acusación que hará el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a los cinco sujetos detenidos por el caso Norberto Ronquillo, se refiere que todos los imputados señalaron a Yuritzi como la encargada de orquestar el secuestro, misma que aparece en la carpeta de investigación CI-FAS/E/UI-2/C/D/01045/02-2019 y sus agregadas, como imputada.

Fuentes consultadas refirieron que el día del secuestro Elvia, La Bruja, -dueña de la casa de seguridad-, estuvo acompañada desde el inicio de la operación por Yuritzi y por "otro sujeto más hasta el momento desconocido".

Ellos dieron la indicación a José Emmanuel El Ovni, Oscar, José Fernando alías El Lagarto (pareja sentimental de Elvia) y a Daniel, de que comenzaran a seguir el coche de Norberto Ronquillo.

De acuerdo con las fuentes, cuando los imputados observaron la salida del estudiante, comenzaron a seguirlo en el vehículo Chevrolet Sonico rojo con placas G58AGG; los investigadores lograron establecer que al interior del vehículo se distribuyeron de la siguiente manera: al volante estaba Oscar y de copiloto José Emmanuel; atrás, José Fernando El Lagarto y Daniel, dueño del vehículo.

Una vez llevaron a la víctima a la casa de seguridad de la alcaldía Xochimilco, arribaron Yuritzi, Elvia y el sujeto que no ha sido identificado; ahí, La Bruja ordenó inyectar al estudiante con 10 mililitro de Ketamina, para mantenerlo dormido.

Yuritzi "M", quien cuenta con una orden de aprehensión, fue señalada por todos los imputados como la autora intelectual del secuestro ya que ella contó sobre todas las actividades económicas de la víctima y familia, que pudo conocer cuando entabló una relación sentimental con Norberto en el año 2015.

En la formulación de acusación, el MP buscará la pena máxima contra los imputados que se encuentran en prisión pues propondrá se les fijen los 140 años de prisión a cada uno, además del pago total de un millón 13 mil 880 pesos, esto es que cada uno de los cinco imputados paguen 422 mil 450 pesos, más los gastos fúnebres.

Además, se prevé que el Ministerio Público de la FGJ presente 20 testimonios, 13 peritos, 48 impresiones fotográficas, 122 fotografías del lugar en donde encontraron el cuerpo de la víctima, 208 fotografías que corresponden al trayecto de los vehículos y 57 foto que corresponden al lugar en donde se acordó el pago del rescate, en la colonia CTM Culhuacán.

El pasado 12 de marzo, la defensa legal del caso Norberto Ronquillo mencionó afuera del reclusorio Oriente que solicitarían a la Fiscalía capitalina, emitiera una recompensa, como lo ha hecho en otros casos relevantes, para que se aporte información que dé con el paradero de Yuritzi, cosa que no ha sucedido.