Sin importar crisis sanitaria, gobierno malgasta 500mdp en consulta: PAN

Sin importar todas las alertas por la creciente ola de Covid-19, del cual también fui contagiado, el gobierno federal prefirió seguir con el espectáculo presidencial malgastando 500 millones de pesos para su consulta inservible, denunció el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

La consulta popular de este domingo no solo es un acto propagandístico más del gobierno, porque la ley y la justicia no se consultan, se aplican; además, es una acción irresponsable que arriesga innecesariamente la salud de la gente ante el reciente incremento en los contagios de Covid-19.

"Más aún, denunció, es inhumano el despilfarro del gobierno para una consulta inservible cuando estamos en medio de una crisis sanitaria, económica, de desabasto de medicinas y de aumento en la inseguridad. Esta consulta insulta gravemente a los padres de los niños con cáncer que suplican por medicamentos para sus hijos", apuntó.

"Es lamentable que el gobierno utilice la consulta popular como distractor frente a los grandes problemas que no pueden resolver como la crisis sanitaria, el enorme desempleo, la falta de medicinas y la expansión de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional. La consulta popular debería servir para conocer la opinión de los ciudadanos sobre temas de interés público, no para hacer burda propaganda política del gobierno federal", dijo.

Cortés Mendoza aclaró que, si en verdad el Presidente y su partido quieren llevar a la justicia a cualquier ex servidor público, basta que "sin persecuciones políticas" presenten ante la autoridad competente las demandas y pruebas correspondientes del delito, porque "la ley no se consulta, se aplica".