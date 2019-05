Sin incremento en consultas médicas por contingencia: SSa

La Secretaría de Salud reiteró que a pesar de la contingencia ambiental por partículas PM 2.5 y por ozono, hasta el momento no se ha reportado un incremento de consultas por enfermedades respiratorias.

"Generalmente vemos en la temporada seca un pequeño repunte en consultas por enfermedad pulmonar, tanto en invierno la tenemos por otra enfermedad infecciosa. En este momento no tenemos algún riesgo o problema de sobresaturación, las consultas se están dando en tiempo y forma", enfatizó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Sin embargo, el funcionario pidió a la población tomar medidas preventivas y ante cualquier síntoma acudir a un hospital y evitar la automedicación, puesto que la situación actual es distinta a la de otras contingencias.

"Aquí el elemento de preocupación son las partículas menores a 2.5 micras o micrómetros, partículas muy finas cuya propiedad física es que pueden penetrar por la vía respiratoria alta, hasta el último resquicio de los pulmones, a diferencia de las otras partículas, por ejemplo, las PM10 que se quedan atrapadas en segmentos bronquiales más gruesos", comentó.

En conferencia de prensa, López-Gatell Ramírez advirtió que algunas consecuencias para la salud al respirar estas partículas es que aumenta la frecuencia de exacerbaciones de enfermedad pulmonar crónica, sobre todo bronquitis crónica, enfisema pulmonar y en el caso de los niños, asma, también hay asma en los adultos, pero la proporción es mayor en menores de edad.

"El mensaje a la población es que si padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica y presenta síntomas de exacerbación, no se espere, acuda pronto a su consulta médica para ser valorado porque podría estar teniendo una complicación".