Sin medidas cautelares contra AMLO: INE

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó no adoptar medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunta transgresión al artículo 134 de la Constitución, promoción personalizada, uso indebido de recurso públicos y vulneración a las normas que rigen la rendición de informes de labores durante el evento Informe del Presidente de la República al pueblo de México o también llamado Informe Trimestral, llevado a cabo el 5 de abril de 2020, que se difundió en plataformas digitales de carácter oficial.

Durante una sesión virtual que llevó a cabo la Comisión, las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como el consejero Cirio Murayama, votaron en unanimidad por declarar la improcedencia toda vez que, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia de buen derecho, el evento, no reunió las características de un informe de labores, pues no se advirtió el despliegue de una campaña publicitaria.

A través de un comunicado se detalló que el criterio adoptado por la Comisión sigue el precedente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver el procedimiento especial SRE-PSC-69/2019, en donde determinó que el informe rendido por el Presidente de la República por el primer aniversario de su triunfo electoral fue un ejercicio de rendición de cuentas y no un informe de labores, al no reunir las características legales de éste.

"De igual forma y de manera preliminar, pues el pronunciamiento de fondo sobre el asunto le corresponde a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a juicio de la Comisión de Quejas del INE, no se advirtieron elementos para estimar la promoción personalizada, ni elementos que tuviesen fines o connotaciones electorales o partidistas", indicó.